UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 4. maçında Beşiktaş ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. D Grubu 4. maçında Beşiktaş, Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk Tosun.

Bodo/Glimt: Haikin, Bjorkan, Bjortuft, Moe, Wembangomo, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!

Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.