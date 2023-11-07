Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Kanadalı oyuncu Emily Maglio'yu transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'mız, Kanada Milli Takımı forması giyen orta oyuncu Emily Maglio ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emily Maglio'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Emily Maglio, geçen sezonu Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda geçirmişti.
Emily Maglio Beşiktaş Ayos'taBeşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, Kanada milli forması giyen orta oyuncu Emily Maglio ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emily Maglio'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.Emily Maglio… pic.twitter.com/ZqAuiX47Nk— Beşiktaş Ayos Voleybol (@Voleybol_Bjk) November 7, 2023