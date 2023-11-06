Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'a ateş püskürdü! "Öyle şeyler söyleyemez"

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası bomba gibi açıklamalarda bulunmuştu. A Spor'a bağlanan teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi ve "Burak Yılmaz beni kastetmemiştir. Ağabeyler dediklerine de öyle şeyler söyleyemez." ifadelerini kullandı. İşte Çalımbay'ın açıklamalarının tamamı...

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Bunları duyuyoruz. İzlemiyorum. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal geziyorlar. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak. Olmayacaksa teşekkür edeceğim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 'DEVAM' KARARI!

Burak Yılmaz ile başkan Ahmet Nur Çebi, geleceğiyle ilgili görüştü ve kongreye kadar devam edilme kararı alındı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN YANIT GELDİ!

A Spor'da Takım Oyunu programına bağlanarak açıklamaları değerlendiren teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'a yanıt verdi.

"Beşiktaş'taki sıkıntılar atlatılmayacak gibi değil, birlik beraberlik gerekiyor." diyen Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışır mısın? sorusuna çalışmam mı diyeyim?" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE ŞEYLER SÖYLEYEMEZ"

Burak Yılmaz'ın sözlerine dair cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Burak Yılmaz beni kastetmemiştir. Ağabeyler dediklerine de öyle şeyler söyleyemez. Talihsiz bir konuşma yaptı, söylediklerine katılmıyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ ÇAĞIRSA DÜŞÜNMEM"

Beşiktaş'tan teklif gelirse gideceğini söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş beni şuanda da çağırsa düşünmem giderim çünkü ben Beşiktaşlıyım. Biz kanal kanal gezecek insan değiliz. İnşallah böyle bir yakıştırma bir daha duymayız." diyerek sözlerini noktaladı.