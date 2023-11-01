Olağanüstü seçim için gün sayan Beşiktaş, zor günler geçiriyor.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan bilmecesi! Yeni sözleşme...
Çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta Gaziantep FK galibiyeti yüzleri güldürdü. Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini kaydeden Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği ise merak konusu. Kara Kartal, iki isim ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Milli oyuncuların talepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Ligde lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların, Konferans Ligi'nde de gruptan çıkması da zor görünüyor.
Kongreye kadar Burak Yılmaz'a emanet edilen Kartal, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gazientep FK'yı 2-0 mağlup ederek moral buldu.