SİNAN VARDAR – OX BÜYÜCÜSÜ
Beşiktaşlı taraftarlar ülkemizin 100. yılını müthiş bir şekilde kutladı. Nice mutlu asırlara Türkiyem. Beşiktaş ilk 20 dakikada baskı kurmak isterken rakibine 2 önemli gol pozisyonunu verdi. Birinde Ersin müthiş çıkardı, diğerinde şans yanındaydı Siyah-Beyazlı takımın... Ghezzal son üç sezondaki gibi geleneği bozmadı ve 20. dakikada sakatlandı.. İşin ilginci Beşiktaş, Ghezzal'in çıkışıyla hızlandı ve Bahtiyar'ın iki sert şutunda da pozisyon buldu. Gedson çok top kaybederken, Salih 63'te attığı sürpiz gol öncesinde hücuma çıkmama için sanki yeminliydi. Doldur-boşaltlı bir anlayışla Cenk'in topla buluşamadığı bir kısır döngüye dönmüştü kü maç büyücü olaya el koydu.