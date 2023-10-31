Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! Sakatlığı...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2023- 14:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023- 14:20