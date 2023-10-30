Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE VUKAS'IN SÖZLERİ:

Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Türk halkının, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu büyük ülkenin büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Zor bir maç olacak, eksik oyuncularımız var ama bizimle birlikte olan oyuncular gerekeni yapacak. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Bizimle birlikte olan oyuncularla iyi bir performans göstereceğiz.

"KADRODAKİ HER OYUNCU HAZIR"

Bugün kadroda olan her oyuncu hazır. Zaten sakatlığı geçen oyuncular bizimle birlikte antrenman yapıyorlardı. 11'de olanlar ve yedekler de %100 hazır.