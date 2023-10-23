Beşiktaş'ta kritik gün! Seçim tarihi...

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligde bir darbe daha yiyen Beşiktaş'ta camianın en önemli gündem maddesi seçim... 5 Ekim'deki Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlı yönetim, aradan geçen sürede sandık takvimini açıklamadı. Yaşanan bu belirsizlik, artık ortadan kalkıyor. Sabah'ın haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün 14.00'te yönetim kurulu üyelerinin tam katılımıyla kulüpte bir toplantı yapacak. Çebi'nin bu toplantıda aday olmayacağını söylemesi ve seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

G.SARAY DERBİSINİ İZLEMEYE GİTMEDİ!



Başkanlık koltuğuna 21 Ekim 2019'da oturan Çebi'nin, 4 yıllık süreci artık noktalamayı düşündüğü ve seçime girmeyi düşünmediği kaydedildi. Galatasaray derbisinde de tribünde olmayan Başkan Çebi'nin kulübü seçime götüreceği tarihin 26 Kasım Pazar olması bekleniyor.