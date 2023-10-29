Son dakika: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre: Oyuncumuz karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle geceyi hastanede geçirdi. ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2023- 13:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 13:24
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.
Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir.