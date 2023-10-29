BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Beşiktaş Gaziantep FK maçı çalışmalarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2023- 21:12
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.