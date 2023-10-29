Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.