Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Gruub 4. maçında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Hari Vukas ile Milot Rashica mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Hari Vukas...

Herkesin bildiği gibi çok önemli bir maç. Milot'un söylediklerinden farklı bir şey söyleyemem. Önemini biliyoruz. Kazanmak zorundayız.

"DURUMUMUZ ZOR"

Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız.

"SIKINTI VARDI AMA ÇÖZÜLDÜ"

Antalyaspor maçı geride kaldı. Evet, dünyanın her yerinde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Biz de bunu yaşadık ama artık devam etmiyor. Tek odağımız bu maç.

ABOUBAKAR HAZIR!

Antalyaspor maçından önce bizimle koşulara başladı. Onunla ilgili söyleyeceğim tek şey, hazır olduğu.

2 EKSİK

Omar ve Masuaku kadromuzda olmayacak.

Milot Rashica...

Burak Hocamız geldiğinden beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Bizi geliştirmeye çalışıyor. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ama ona istediğimizi veremedik. Çok çalışarak bunu yapmalıyız.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu ve kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapacağız.