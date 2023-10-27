Sezona Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay mesajı verdi! "50 tane kupa kaldırırım"
Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Rıza Çalımbay, flaş açıklamalarda bulundu. Çalımbay, siyah beyazlı kulüpte çalışması durumunda kupalar kazanacağını ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda yönetim, olağanüstü kongre kararı alırken takım geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet edilmişti.
Öte yandan adı Beşiktaş'la anılan teknik direktörlerden birisi olan Rıza Çalımbay, iddialı açıklamalarda bulundu.