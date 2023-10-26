Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'in konuğu olacka. Bu sezon Avrupa'da galibiyeti tadamayan siyah-beyazlılar, puanını 4'e yükseltmek için sahaya çıkacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yöneteceği karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl de forma gitmeyecek. Peki Bodo Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Bodo Glimt Beşiktaş maçı detayları...

👉Bodo Glimt - Beşiktaş maçını ÜCRETSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ EXXEN CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, evinde ağırladığı Lugano'ya ise 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olmuş ve bu maçın ardından hem Şenol Güneş ile yollar ayrılmış, hem de yönetim olağanüstü seçim kararı almıştı. Bu akşam oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını 4'e yükseltmek ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bodo Glimt - Beşiktaş mücadelesi öncesi iki takımla ilgili son gelişmeler, yayın bilgileri ve ilk 11'leri de araştırılmaya başlandı. İşte Bodo Glimt - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm bilgiler...

👉İşte Bodo Glimt - Beşiktaş maçını CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Bodo Glimt: Haikin, Moe, Wembengomo, Bjorkan, Bjoertuft, Grombak, Berg, Saltnes, Pellegrino, Moumbagna, Zugelj

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Amir, Chamberlain, Rashica, Rebic, Aboubakar

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN 14 GÜN BEDAVA

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Bodo Glimt ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Svetozar Zivin ve Nikola Borovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. Maçta VAR koltuğunda Momcilo Markovic, AVAR'da Jelena Cvetkovic oturacak.

AVRUPA'DA 239. RANDEVU



Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Grubun ilk maçında Kara Kartal, dış sahada Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, ikinci müsabakada ise İsviçre takımı Lugano'ya evinde 3-2 kaybetti.

Beşiktaş, Bodo maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 239. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 238 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 353 gol gördü.

BU SEZON TEK MAĞLUBİYET

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılırken, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürmüştü. Beşiktaş'ın bu serisine Lugano son verdi. İsviçre ekibi, deplasmanda siyah-beyazlıları 3-2'yle geçti.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE EDEMEDEN GÖREVİNDEN AYRILDI

Bu sezon Lugano maç��na kadar Avrupa'da oynadığı 7 maçtan galip ayrılan, Club Brugge ile ise berabere kalan Kartal, yenilmezlik serisini 7 maça taşımıştı. Söz konusu dönemde takımın başına olan Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasını da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacaktı. Ancak Beşiktaş'ın rakibine yenilmesiyle hem rekor tekrarlanamadı hem de Şenol Güneş görevinden istifa etti.

Şenol Güneş'in yerine, aralık ayında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında olacak Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ise ilk Avrupa deneyimini yaşayacak. Ligde iç sahada İstanbulspor'u mağlup eden, deplasmanda ise Galatasaray'a kaybeden 38 yaşındaki antrenör, Norveç'te kazanarak hem camianın üzerindeki kara bulutları dağıtmak hem de Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmak istiyor.

EN FAZLA GOL ATAN YABANCI ABOUBAKAR

Lugano karşısında takımının 2 golünü kaydeden Aboubakar, siyah-beyazlı forma altında Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. Avrupa arenasındaki gol sayısını 13 yapan Vincent Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma'yı geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonunda çıktığı toplam 16 maçta da 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuş oldu.

ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Rosier, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl de yarın görev alamayacak.