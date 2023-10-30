Bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, Hırvat yıldız Ante Rebic'i antrenmandan kovduğu haberleri basına yansımıştı. Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Gaziantep FK ile ligin 10. hafta maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre; Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan kovdu. Konuyla ilgili ulaştığımız resmi kaynaklara göre; rutin idmanlarda gelişen bazı diyaloglar yanlış anlaşıldı ve basında 'Yılmaz Rebic'i kovdu' olarak gündeme geldi.

İŞTE GERÇEK!

Fotomac.com.tr'de yer alan habere göre, olayın bu şekilde olmadığı ve şayet yaşanmış olsaydı oyuncunun kadro dışı bırakılabileceği bundan da kamuoyunun bilgisinin olacağının altı çizildi.