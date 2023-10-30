Gaziantep FK ile ligin 10. hafta maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre; Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan kovdu. Konuyla ilgili ulaştığımız resmi kaynaklara göre; rutin idmanlarda gelişen bazı diyaloglar yanlış anlaşıldı ve basında 'Yılmaz Rebic'i kovdu' olarak gündeme geldi.
İŞTE GERÇEK!
Fotomac.com.tr'de yer alan habere göre, olayın bu şekilde olmadığı ve şayet yaşanmış olsaydı oyuncunun kadro dışı bırakılabileceği bundan da kamuoyunun bilgisinin olacağının altı çizildi.