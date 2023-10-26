UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar zorlu deplasmandan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Bodo Glimt'in gollerini 28. dakikada Albert Gronbaek, 58. dakikada Faris Pemi ve 87. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.
Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+1. dakikada Brede Moe'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Kartal bu sonuçla grupta 1 puanla son sırada kaldı.
Beşiktaş, gruptaki 4. maçında sahasında Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Aspmyra
Hakemler: Nenad Minakovic, Svetozar Zivin, Nikola Borovic (Sırbistan)
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Dk. 75 Sjovold), Moe, Bjortuft (Dk. 86 Amundsen), Bjorkan, Brunstad Fet (Dk. 75 Saltnes), Berg, Gronbaek, Sorli (Dk. 61 Zugelj), Moumbagna (Dk. 86 Kapskarmo), Pellegrino
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Onana (Dk. 61 Muleka), Hadziahmetovic, Ghezzal (Dk. 72 Rebic), Chamberlain (Dk. 46 Gedson Fernandes), Rashica (Dk. 61 Cenk Tosun), Aboubakar (Dk. 84 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 29 Gronbaek, Dk. 58 Moumbagna, Dk. 88 Saltnes (Bodo/Glimt), Dk. 90+1 Moe (Kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 55 Berg (Bodo/Glimt), Dk. 67 Ghezzal (Beşiktaş)