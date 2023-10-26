UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE HARI VUKAS'IN SÖZLERİ:

Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi.

Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz.

3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız.