Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, gözünü 25 yıllık rekora dikti.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar rekor peşinde!
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk olacak. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, bu maçta rekor için sahaya çıkacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.