BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA GOLCÜSÜ

Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynadığı 6 maçta 5 gol atan Kamerunlu golcü, Club Brugge ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramasa da Lugano karşısında iki kez gol sevinci yaşayarak bir başka rekorun sahibi oldu.