Beşiktaş'ta akıllar yarın UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo Glimt maçındayken, gözler de 17 Aralık'ta yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde kimin başkan olacağına çevrilmiş durumda. Mevcut yönetim seçim tarihini önceki gün resmi olarak açıklarken, camiada herkes "Peki adaylar kim?" sorusunu sormaya başladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan tek bir isim var, o da Hasan Arat.. Camianın önde gelen isimlerden HASAN Arat, "Bu seçim 'Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş' diyenlerin seçimidir. Daha önce söylediğimiz gibi, biz hazırız. Çıktığımız yol, artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" diyerek yola çıktığını resmen ilan etti.



METE VARDAR: YENİLİK ZAMANI GELDİ



Hasan Arat'a destek olan ve onunla birlikte olacağını açıklayan ilk isim de eski ve başarılı yönetici Mete Vardar oldu. Vardar, "25 sene önce Hasan Arat Beyefendi ile yola çıktık. Kendisi ile birlikte hareket etme kararı aldık. Eski sporcu, iyi bir iş adamı, iyi bir aile babası... Gerçekten başkan olarak Beşiktaş'a çok yakışacaktır. Maalesef camia olarak ihtiyacımız var, enerjiyi kaybettik. Tıkandık artık. Bu net şekilde gözlemleniyor, yeniliğe ihtiyaç var. İnşallah Beşiktaş özlenen günlerine tekrar geri döner. Beşiktaş'ın haklarını savunacak, güçlü Beşiktaş'ı geri getirecek bir ekip oluşturulmalı" diyerek kolları sıvadıklarını söyledi.