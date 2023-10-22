Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlı ekipten açıklama geldi.
Kartal, defans oyuncusu Daniel Amartey'in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Daniel Amartey'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Daniel Amartey'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 22, 2023
Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR… pic.twitter.com/02VreTYtOl