Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde Daniel Amartey'in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlı ekipten açıklama geldi.

Kartal, defans oyuncusu Daniel Amartey'in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Daniel Amartey'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.