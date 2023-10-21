Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Dev derbi öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ:

Bu tür maçlara oyuncularımızın çok motive olmaya ihtiyacı yok. Teknik ve takım olarak yardımcı olmaya çalıştık. Bugün sevinçliler, taraftarımız burada. Onun da gücü ve motivasyonu var. Galatasaray'a çok iyi hazırlandık. Onların bütün maçlarını izledik ve analiz ettik. Bir planımız var. Kazanmak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Derbilerde oyuncuların motivasyona ihtiyacı yoktur. Camiaların bu tip maçlarda ne durumda önemli değil.. Derbilerden sonra her zaman farklı şeyler konuşulur. Saygımız rakibimize büyük. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Sahada gereğini yapacağız. Oyuncularımdan kazanmalarını istedim.