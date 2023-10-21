Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sıkıntılı günler geçiriyor.
Beşiktaş'ta uçma zamanı! Derbide...
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ayrıca derbi galibiyetiyle birlikte olumsuz havanın dağıtılması hedefleniyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, ligde lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kaldı.
Kara Kartal, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 2 maçtan ise sadece 1 puan alabildi.