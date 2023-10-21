Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçında sürpriz tercihler yapması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın derbi silahları belli oldu! En çok o isimlere güveniyor
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray maçı öncesi planlarını belirledi. Genç hocanın derbideki en büyük kozu o 2 isim olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçında sürpriz tercihler yapması bekleniyor.
Burak Yılmaz tahmin edilenin aksine Galatasaray önünde en çok Gedson, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk Tosun'a değil sürpriz iki isme güveniyor.
Genç hoca, Milot Rashica'yı bugün 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünüyor.