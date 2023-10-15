Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Igor Tudor adım adım Beşiktaş'a! Birkaç saat içinde...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından teknik direktör konusuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta Burak Yılmaz ile yola devam kararı alan siyah beyazlılarda, Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un ismi gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Tudor hakkında flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar Şenol Güneş'in vedası sonrası Burak Yılmaz ile yola devam kararı almıştı.
Yönetim olağanüstü seçim dönemine kadar genç hocayı takımın başına getirmişti.