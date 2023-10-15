Beşiktaş Galatasaray'ı böyle devirecek! Burak Yılmaz...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Burak Yılmaz derbi taktiğini belirledi. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.10.2023- 06:40
İKİNCİ YARI AÇIK VERECEKLER
Fotomaç'ta yer alan haberde siyah-beyazlıların genç teknik patronu, özellikle evindeki maçlara etkili başlayan Galatasaray'ı ilk devrede yapacağı 'tam saha presle' yavaşlatacak. Yılmaz'ın talebeleri ikinci yarıda kaliteli ayaklarıyla hem kanatlar hem de orta sahada baskısını artıracak, tüm gücüyle sonuca gidecek. Burak Yılmaz'ın oyuncularına bu konuda özel çalışmalar yaptırdığı dikkat çekerken, futbolcularıyla yaptığı görüşmede de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Bizim en önemli silahımız 'sabır' olacak. Devreyi berabere kapatalım, ikinci yarıda rakibimiz açıldığında da işi bitirelim