Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu.
Siyah beyazılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 12, 2023
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/TwovNc5Lqe