İşte Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcıları!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu. İşte siyah beyazlılardan yapılan o açıklama... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 17:10