Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz görev almıştı. Siyah-beyazlı kulüp, seçime kadar Burak Yılmaz'la yola devam edileceğini açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın başında Burak Yılmaz olacak.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.