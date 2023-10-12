Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş takımı yardımcı teknik direktör Burak Yılmaz'a emanet etti.
Beşiktaş'a kötü haber! Galatasaray derbisinde 3 isim forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yola devam kararı alınmasının ardından gözler Galatasaray maçına çevrildi. Ancak siyah beyazlılarda 3 futbolcunun zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2023- 14:00
Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş ilk maçında İstanbulspor'u evinde 2-0 mağlup etti.
Hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta diğer yandan gözler derbiye çevrildi.