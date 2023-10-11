Beşiktaş millî aranın ardından dev derbide Galatasaray'la karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz Cimbom'u çözdü! Galatasaray'ı bu taktikle devirecek
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından yola devam kararı alınan Burak Yılmaz, milli arada yoğun bir çalışma temposuna girdi. Genç teknik adam gözünü siyah beyazlıların oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi. Burak Yılmaz, sarı kırmızılıları devirmek için taktiğini şimdiden belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ama takımda ve kulüpte adeta kazan kaynıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün görüşen Burak Yılmaz'ın seçime kadar takımın başında kalması kesinleşti.