Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Lugano maçı sonrası ligde moral buldu. Siyah-beyazlılar milli ara sonrası Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncuların çokluğu teknik heyetin moralini bozdu.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği! Galatasaray derbisine yetişecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Takımlar milli araya giderken siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes belirsizliği sürüyor. Portekizli yıldızın sakatlığı sürüyor. İşte Galatasaray derbisi öncesi Kara Kartal'ın sakat oyuncularında son durum...| Beşiktaş haberleri
GEDSON FERNANDES
Milliyet'in haberine göre özellikle Gedson Fernandes'in derbide oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. Kartal'da Lugano maçı öncesi antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes'in Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Omuz sakatlığı yüzünden Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu son olarak İstanbulspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı.