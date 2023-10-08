Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışından kopmamak için galibiyet istiyor. Kara Kartal'da Burak Yılmaz, teknik direktör olarak ilk maçında çıkacak. İşte Yılmaz'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta gözler İstanbulspor ile oynanacak maça çevrildi. Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. UEFA Avrupa Ligi maçında 2-0 öne geçmesine karşın Lugano'ya 3-2 yenilmekten kurtulamayan siyah-beyazlı ekip yeni bir sayfa açmanın peşinde... Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

MOTİVE EDİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Güneş'in ayrılmasının ardından oldukça üzgün olan oyuncularla bir araya gelen Yılmaz'ın takımı İstanbul maçına motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda maç öncesi Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Colley, Amartey, Rosier, Masuaku, Salih, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Rashica, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor'un muhtemel 11'i: Jensen, Mehmet, Duhaney, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, İbrahim, Mamadou, Emir Kaan, Ethemi