Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile İstanbulspor 8. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile İstanbulspor 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Amartey, Bailly, Rosier, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE OLACAK!

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Burak Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Yılmaz, Güneş'in ayrılığı sonrası takımı hazırlayan isim oldu.