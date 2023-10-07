Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor! İşte adı geçen 5 isim

SERDAL ADALI: HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN

Beşiktaş'ın eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı, duhuliye.com'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı; "Başkanın ve yönetimin aldığı karara saygı duyuyorum. Önümüzdeki seçimlerde kimsenin listesinde olmayı düşünmüyorum. Bu arada TFF başkananın makamına saygım var ama herkes aklını başını alsın. Kime, nasıl parmak sallıyorsunuz" diye konuştu.