Beşiktaş'ta yaşanan kötü gidişatın ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ise, olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; bu gelişmelerin ardından başkan adayları da ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor! İşte adı geçen 5 isim
Beşiktaş'ta yaşanan kötü gidişatın ardından siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli kongre kararı alındı. Siyah-beyazlılarda Ahmet Nur Çebi henüz aday olup olmama konusunda kararını vermezken, adı geçen 5 isim de belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
AHMET NUR ÇEBİ: SON KARARINI VERMEDİ
Siyah-beyazlılarda yönetim olağanüstü kongre kararı alırken başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak konusu oldu. Ahmet Nur Çebi yeniden aday olmaya sıcak bakıyor. Ancak ailesi ve yakın çevresinden girme baskısıyla karşı karşıya olduğu da öğrenildi. Çebi, bu nedenle kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.
Başkan Çebi, dün resmi siteden açıklanan istifa ve kongre kararlarının ardından Ümraniye Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşan Şenol Güneş'le bir araya gelen Başkan Çebi, tecrübeli teknik adamla vedalaştıktan sonra tesislerden çıktı ve stattaki ofisine geçti.