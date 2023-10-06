Hasan Arat: Çıktığımız yol Beşiktaşlıların yoludur!

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Şenol Güneş görevinden istifa etti. Ardından yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş Başkanlığına adaylığını koyması beklenen Hasan Arat, yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. | Beşiktaş haberleri

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Şenol Güneş görevinden istifa etti. Ardından yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre en geç aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Bu zamana kadar birçok adayın çıkması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanlığına adaylığını koyması beklenen Hasan Arat, yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arat yaptığı paylaşımda, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." ifadelerini kullandı.

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