Kadınlar Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'yle kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş United Payment ile Galatasaray Petrol Ofisi arasında oynanacak maç 1 Ekim Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Dev derbi Beşiktaş Youtube'dan canlı yayınlanacak.
DERBİYE GİRİŞ ÜCRETSİZ!
Öte yandan siyah-beyazlılar yaptığı açıklamayla, Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye girişin ücretsiz olacağını duyurdu.
G.SARAY GOL YEMEDİ
Ligde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte kalesini gole kapatmayı başardı.
BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Lige mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı ve 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu.