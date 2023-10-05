2023/2024 sezonu UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Beşiktaş, Lugano'yu konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar
Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.