Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile karşılaştı. Siyah beyazlılar ilk maçında parkeden 63-62 mağlup etti.

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile karşılaştı.



Siyah beyazlılar ilk maçında parkeden 63-62 mağlup etti.



Beşiktaş'ta maçın en skorer ismi 13 sayıyla Yiğit Arslan oldu.



