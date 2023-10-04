Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar ilk maçında parkeden 63-62 mağlup etti.
Beşiktaş'ta maçın en skorer ismi 13 sayıyla Yiğit Arslan oldu.
Joventut Badalona 62-63 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile karşılaştı. Siyah beyazlılar ilk maçında parkeden 63-62 mağlup etti.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.10.2023- 23:21
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile karşılaştı.