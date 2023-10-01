Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekibin tecrübeli isimlerinden Omar Colley önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ:

Bu üç puan çok önemliydi. Takım ve camia için önemliydi. Trabzonspor ve Adana maçlarından sonra zor zamanlar geçirdik. Bu final maçıydı. Kazanmak için her şeyimizi verdik. Mutluyuz. Maçın öneminden dolayı da performansımızın iyi olması iyiydi. Üç puan için her şeyimizi yaptık.

Deplasmanda oynamak zor. İniş çıkışlar yaşayabiliyoruz. Futbol böyledir, önemli olan kazanmaya odaklanmak. Bugün yendik ve mutluyuz. Gol yemememiz de önemli. Takımımı kutluyorum.