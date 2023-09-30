Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah- beyazlı ekip, Süper Lig'deki ilk 6 maçında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Fotomaç'ın derlediği haberde, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 yaparak başarılı bir grafik çizen ve adını gruplara yazdıran Beşiktaş, bu performansını lige taşımayı başaramadı. Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah- beyazlılar, hanesine 10 puan yazdırabildi. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

AVCI DÖNEMİNDE 5 PUAN ALMIŞTI

Kartal, ilk 6 maç itibarıyla 4 sezon sonra en kötü performanslardan birini ortaya koydu. Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 10 puan topladı. Beşiktaş, 2019-2020'de Abdullah Avcı yönetiminde ilk 6 hafta hanesine sadece 5 puan yazdırabilmişti. Siyah- beyazlılar, şampiyonluk ipini göğüslediği 2020-21'de 10, 2021-22'de 14, 2022-23'te ise 13 puan elde etmişti. Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki ilk 6 maçında en az puan topladığı dönemi yaşadı. Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetiminde 2015-16'da 13, 2016-17'de 14, 2017-18'de 13 ve 2018-19'da ise 11 puan elde etmişti

KADRODA İSTİKRAR SAĞLANMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'deki 6 maçta da farklı ilk 11 tercihinde bulundu. Son oynanan maçların ilk 11'leri dikkate alındığında 2'nci haftada tek değişikliğe giden Güneş, 4'üncü ve 5'inci haftalarda 3'er, 6'ncı haftada ise 5 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları maçta da 2 farklı oyuncuyu ilk 11'de tercih etti. Bu karşılaşmalarda 4 farklı savunma dörtlüsüyle takımını sahaya süren Şenol Güneş, orta sahada 3 kez, hücumda da 4 defa farklı 3'lülerle sahaya çıktı.