Beşiktaş'ta aylardır iki futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine dair beklenti bulunuyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili kontrat görüşmelerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devreye girerek milli arayı işaret etti.
Beşiktaş'ta tek gündem iç transfer! İşte Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın istediği maaş
Trendyol Süper Lig'e istediği bir şekilde başlayamayan Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan'la devam etmek isterken, yıldız isimleri istediği maaş ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sözleşmelerinin son senesinde bulunan milli yıldızlar, beklentileriyle örtüşen teklifleri alıp imzaları atmayı arzu ediyor. Son olarak 1 ay önce görüşülen Salih ve Cenk ile ilgili konuşan Çebi, "İki futbolcumuz da bizim için kıymetli. Milli arada oturup konuşacağız. İkisiyle de imzaları atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
CENK YILLIK 55, SALİH 45 MİLYON TL BEKLİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki santrfor Cenk Tosun'un 3 senelik sözleşme karşılığında yıllık 55 milyon TL beklentisi olduğu kaydedilirken orta sahanın dinamosu Salih Uçan'ın ise sezon başına 45 milyon TL istediği öğrenildi.