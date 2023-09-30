Sözleşmelerinin son senesinde bulunan milli yıldızlar, beklentileriyle örtüşen teklifleri alıp imzaları atmayı arzu ediyor. Son olarak 1 ay önce görüşülen Salih ve Cenk ile ilgili konuşan Çebi, "İki futbolcumuz da bizim için kıymetli. Milli arada oturup konuşacağız. İkisiyle de imzaları atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.