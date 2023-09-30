Beşiktaş Konyaspor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 15:31