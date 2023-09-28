Süper Lig'in 7'nci haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Adana Demirspor maçında görev yapan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.