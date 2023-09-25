Nathan Redmond geride kalan sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz oyuncu siyah-beyazlı yönetimin girişimlerine rağmen yeni sezonda takımda kalmamış ve Burnley'in yolunu tutmuştu.
Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond bin pişman!
Geçen yıl Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley ile sözleşme imzalamıştı. İngiliz yıldız, yeni takımında beklediğini bulamadı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2023- 15:35
Beşiktaş'ın tüm tekliflerini geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Futbolcunun Burnley macerası hiç istediği gibi başlamadı. Redmond, İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 53 dakika forma giyebildi.