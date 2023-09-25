Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması beklenen ancak fikstür sıkışıklığı sebebiyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.