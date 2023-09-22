TFF'den Onur Bulut açıklaması! "Beşiktaş ve Kayserispor..."

Son dakika spor haberleri: Kayserispor'dan Beşiktaş'a transferiyle gündem olan Onur Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. TFF bu konu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 19:52