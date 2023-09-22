Kayserispor'dan Beşiktaş'a transferiyle tartışma konusu olan onur Bulut için sürpriz bir gelişme yaşandı.
TFF'den Onur Bulut açıklaması! "Beşiktaş ve Kayserispor..."
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'dan Beşiktaş'a transferiyle gündem olan Onur Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. TFF bu konu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
TFF, daha önce başvuruda bulunan Kayserispor'un itirazının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.