Ağustos ayında son haftasında Beşiktaş'ın kafasını karıştıran bir teklif geldiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gerçeği! Transfer...
Yaz döneminde rakiplerine nazaran daha sessiz bir transfer politikası izleyen Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes'e teklif geldiği ve siyah-beyazlıların kafasının karıştığı öğrenildi. İşte o gerçek... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2023- 09:49
Premier Lig ekibi Fulham, Gedson için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Resmi görüşme talebinde bulundu, fiyat bilgisi talep etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli yıldız için siyah-beyazlılardan 40 milyon euro'luk bir rakam telaffuz edildi.