Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gerçeği! Transfer...

Yaz döneminde rakiplerine nazaran daha sessiz bir transfer politikası izleyen Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes'e teklif geldiği ve siyah-beyazlıların kafasının karıştığı öğrenildi. İşte o gerçek... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 09:49