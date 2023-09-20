Beşiktaş kritik virajda! 18 günde...

Beşiktaş 18 günde tam 6 zorlu maça çıkacak. Siyah beyazlıların bu fikstürdeki ilk rakibi ise Club Brugge olacak. Kartal, Belçika ekibini devirerek Trabzonspor yenilgisini de unutturma hedefinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, üç günde bir maç yapacağı periyoda yarın resmen başlıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Kara Kartallar, D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon Avrupa'da çıktığı karşılaşmalarda 6 maçta 6 galibiyet elde eden Beşiktaş, Belçika'da oynayacağı grup aşamasındaki ilk 90 dakika da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ÜST ÜSTE 2 DEPLASMAN MÜCADELESİ

Siyah-beyazlıları bu maçla birlikte yoğun bir maç trafiği bekliyor. Beşiktaş, Brugge deplasmanından sonra üç Süper Lig maçı oynayacak. 24 Eylül'de İstanbul'da Kayserispor'u konuk edecek olan Kara Kartal ardından 27 Eylül'de Adana Demirspor ve 1 Ekim'de de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iç saha maçını ise 5 Ekim tarihinde Lugano ile Beşiktaş Park Stadı'nda oynayacak.

AVRUPA'DA KAYIPSIZ

Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal 18 günde 6 maç yapacağı zorlu periyodun son maçında ise 8 Ekim tarihinde evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 7 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan siyahbeyazlılar, Avrupa'da oynadığı maçlarda ise 6'da 6 yaparak camiayı sevince boğmuştu. Şenol Güneş önderliğindeki Kartal, keskin virajlardan biri olan Brugge'le başlayacak periyodu kayıpsız geçerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

BRUGGE'DE KIRMIZI ALARM

Yarın Belçika'da oynanacak Beşiktaş-C. Brugge mücadelesi öncesinde ülkede özel önlemler alındı. İki takım arasında sekiz yıl önce oynanan maçta olaylar çıktığı hatırlatılarak, bu kez aynı şeylerin yaşanmaması için tedbirler alındığı bildirildi. Belçika basınında; alınan kararlar uyarınca yarın öğlen saat 1'den gece saat 2'ye kadar stadın 1000 metre yarıçapındaki kamuya açık içki, yemek ve ticari kuruluşlarda cam kaplarda içeceğin servis edilmesinin yasak olacağı belirtildi.

HAKEM ALEKSEI KULBAKOV

Beşiktaş ile Club Brugge arasında yarın Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko'nun yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Dzmitry Dzmitryieu ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.