Fenerbahçe, kendi sahasında konuk etitği Antalyaspor maçında üstünlüğü ele almakta zorlanırken Polonyalı yıldız oyuncu Sebastian Szymanski, ceza alanı içinde buluştuğu topu önce düzeltip daha sonra çektiği şık şutla ağları bularak takımına 3 puanı getirdi.
Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı orta saha oyuncusu, düzenli olarak ilk 11'de oynamasa bile lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta takımına 9 gol katkısında bulundu.
10 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI
Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 3 gol - 3 asistle oynayan Szymanski, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da 2 gol - 1 asist üretti ve toplamda 10 maçta 9 gole direkt katkı sağlamış oldu.
FENERBAHÇE'DE BU SEZON SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN OYUNCULAR
Edin Dzeko: 6 gol 5 asist
Sebastian Szymanski: 5 gol 4 asist
İrfan Can Kahveci: 5 gol 3 asist
Dusan Tadic: 4 gol 2 asist