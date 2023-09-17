Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyunla ilgili, düşündüğümüz oyundan uzak oynadık. Yediğimiz 2 gol hata ve şanssızlık oldu. Rakibinde pozisyonu yoktu ama kolay goller buldu ve direnç gösterdi. Kötü oynadık, maçı hakketmedik. Hakkettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakip sert ve inançlı oynadı."

"Yediğimiz gollerin hepsi benzer, topu kaybettik ve sonra kalemizde oldu. Frikikten yediğimiz golü, yememeliyiz. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Dirençli bir görüntü vermedik."

"Seçtiğim oyuncular, istediğimiz oyununun altında oynadılar."

"Milli takım arasından sonra hep deplasmana gidiyoruz. Böyle bir dezavantajımız var."

"Milli aradan sonra Trabzon deplasmanına geldik, yine milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz ve diğer aradan sonra da Samsun deplasmanına gideceğiz. Kendi evinde oynamak tabii ki avantaj."