Beşiktaş'ta Salih Uçan, Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Salih, "Golü yiyene kadar maç ortadaydı. Trabzonspor büyük bir takım. İlk golden sonra daha hırslandılar. Biz kötü oynadık. Toparlanamadık. İkinci yarı istekliydik ama baskı yaparken üçüncü golü yedik. Bugün kötü oynadık." dedi.

"TRABZON 9 KİŞİ KALABİLİRDİ"

"Hakemle ilgili nasıl söyleyebilirim... Kırıcı olmadan..." diyerek sözlerini sürdüren Salih, "Hakem kartlarda dikkat etse, Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi. Maçın seyri değişebilirdi. Trabzonspor ev sahbi diye korumacı davrandı. Ama biz kötü oynadık. Kabul ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"UZUN SÜRE SONRA KAYBETTİK"

Salih Uçan, "Önümüze bakacağız, toparlanacağız. Beşiktaş ilk kez kaybetmedi. Uzun süre sonra kaybettik. Toparlanacağız. Hatalarımıza çalışacağız. Yani uzun süredir de kaybetmedik. Şampiyonluk yolunda rakibimize kaybettik. Üzgünüz. Çok olumsuz konuşmak istemiyorum, önümüze bakacağız." diyerek konuşmasını noktaladı.