Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi.
Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Aboubakar'ın İstanbul'a kısa sürede dönüp dönemeyeceği ve Trabzonspor maçında yer alıp alamayacağı merak ediliyordu.
Kulüpten yapılan açıklamada Kamerunlu oyuncunun İstanbul'a geldiği ve Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldığı bildirildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzon deplasmanı kafilesine Kamerunlu golcüyü alması bekleniyor
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar'ın maça yetişememe ihtimali bulunuyordu. Kulüp, yıldız golcüsü hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2023- 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023- 12:12
Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi.